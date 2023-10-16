Завтра Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Китае. Китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в работу форума, заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.