На прогулку за новыми знаниями и умениями.

Погода выдалась просто замечательная для более близкого знакомства с хоккеем. Что это за спорт такой? Что для него нужно? А как в него играть? Именно на эти вопросы искали ответы воспитанники старшей и средней возрастных групп .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии