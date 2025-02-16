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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

На прогулку за новыми знаниями и умениями.

На прогулку за новыми знаниями и умениями.

Погода выдалась просто замечательная для более близкого знакомства с хоккеем. Что это за спорт такой? Что для него нужно? А как в него играть? Именно на эти вопросы искали ответы воспитанники старшей и средней возрастных групп .

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