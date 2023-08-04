РИАП "АПРАЛ" МТ

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ГосМКБ «Вымпел» разработал ракету воздух-воздух 5-го поколения РВВ-МД2, и опередил США лет на десять

ГосМКБ «Вымпел» разработал ракету воздух-воздух 5-го поколения РВВ-МД2, и опередил США лет на десять

ГосМКБ «Вымпел» сообщил о том, что российские истребители Су-57 получат на вооружение ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, они опередили американские разработки на 5-10 лет и могут сбивать цели от 20 метров от Земли, до 20 километров.

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