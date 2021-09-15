Франчетти нужно вернуть домой в кратчайшие сроки

Я почти 15 лет прожил в Праге и до сих пор имею действующий вид на жительство в Чехии. Но сегодня, после 7 с лишним лет жизни в Донецке, поехать в Чехию я бы поостерегся, поскольку эта страна взяла курс на предельную политическую конфронтацию с Россией Еще не успели затихнуть скандалы, связанный с варварским сносом в чешской столице памятника ее освободителю маршалу Ивану Коневу и высылкой 60-ти российских дипломатов после обвинений России в подрыве склада боеприпасов, как чешские власти вновь решили продемонстрировать неизменность своего враждебного подхода к Москве.