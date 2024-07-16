Для устойчивого подъема рынка необходим еще один восходящий день с высокими объемами

Золото достигло рекордных максимумов в Азии благодаря ожиданиям снижения процентных ставок. В то же время акции тайваньского производителя микросхем TSMC упали на 1,4% из-за двусмысленных высказываний Дональда Трампа о политике США в отношении острова.
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