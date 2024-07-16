Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Для устойчивого подъема рынка необходим еще один восходящий день с высокими объемами

Для устойчивого подъема рынка необходим еще один восходящий день с высокими объемами

Золото достигло рекордных максимумов в Азии благодаря ожиданиям снижения процентных ставок. В то же время акции тайваньского производителя микросхем TSMC упали на 1,4% из-за двусмысленных высказываний Дональда Трампа о политике США в отношении острова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх