Чиновница, подозреваемая в присвоении полумиллиона рублей, уволилась из мэрии в ХМАО

Начальница управления по развитию местного самоуправления Урая (ХМАО) Наталья Емшанова, ставшая фигурантом уголовного дела о хищении 500 тысяч рублей из 1,5-миллионого гранта для НКО на развитие гражданского общества уволилась из мэрии.
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