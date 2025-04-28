Чиновница, подозреваемая в присвоении полумиллиона рублей, уволилась из мэрии в ХМАО

Начальница управления по развитию местного самоуправления Урая (ХМАО) Наталья Емшанова, ставшая фигурантом уголовного дела о хищении 500 тысяч рублей из 1,5-миллионого гранта для НКО на развитие гражданского общества уволилась из мэрии.