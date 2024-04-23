Петербуржец, напавший на полицейского в салоне служебной машины, отделался штрафом

Мужчина принес публичные извинения стражу порядка В Красногвардейском районе Петербурга суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ногами избил сотрудника полиции, находящегося при исполнении.
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