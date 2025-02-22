Путину доложат о развитии ж/д сообщения Крыма с центральной частью России

Президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД представить до 31 марта отчет о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с центральной частью страны через новые регионы.
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