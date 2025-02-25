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Царьград

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Макрон стремится стать лидером ЕС на фоне украинского кризиса

Макрон стремится стать лидером ЕС на фоне украинского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ЕС и других стран направить войска на Украину в случае подписания мирного соглашения.

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Комментарии
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Eduard
У него две клички:&quot;Лакей&quot; и &quot;Проститутка Эмануэль&quot;!
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