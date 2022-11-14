 Ученые скрестили крота и кролика. Зверюшка получилась абсолютно слепая, но уж если кого нащупает…

Беседуют две блондинки: - У меня вчера был замечательный cекc. Нам обоим так понравилось, что мы повторили все еще и еще раз! - И кто это был? - Не принимай меня за дурочку - если я и скажу о нем кому-нибудь, то уж никак не его жене! - Мужчина, поделитесь впечатлениями от последней прочитанной вами книги.
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