 Ученые скрестили крота и кролика. Зверюшка получилась абсолютно слепая, но уж если кого нащупает…

Беседуют две блондинки: - У меня вчера был замечательный cекc. Нам обоим так понравилось, что мы повторили все еще и еще раз! - И кто это был? - Не принимай меня за дурочку - если я и скажу о нем кому-нибудь, то уж никак не его жене! - Мужчина, поделитесь впечатлениями от последней прочитанной вами книги.