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 Ученые скрестили крота и кролика. Зверюшка получилась абсолютно слепая, но уж если кого нащупает…

 Ученые скрестили крота и кролика. Зверюшка получилась абсолютно слепая, но уж если кого нащупает…

Беседуют две блондинки: - У меня вчера был замечательный cекc. Нам обоим так понравилось, что мы повторили все еще и еще раз! - И кто это был? - Не принимай меня за дурочку - если я и скажу о нем кому-нибудь, то уж никак не его жене! - Мужчина, поделитесь впечатлениями от последней прочитанной вами книги.

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