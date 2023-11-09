Педофил похитил второклассницу в Кирове и сутки удерживал на даче

Ирина Быкова

В советское время можно было не боятся за детей, а в наш сатанинский век развелось столько педофилов и прочих извращенцев, что без сопровождения ребенка даже в школу не отпустишь. Государство должно защитить своих маленьких граждан. Необходимо педофилов осуждать на пожизненное заключение поскольку педофилия неизлечима.