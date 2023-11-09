В Кирове 43-летний местный житель обманом затащил второклассницу в дом в СНТ «Боровое-Ганино». Мужчина почти сутки удерживал ребенка и совершал насильственные действия.
Педофил похитил второклассницу в Кирове и сутки удерживал на даче
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Быкова
В советское время можно было не боятся за детей, а в наш сатанинский век развелось столько педофилов и прочих извращенцев, что без сопровождения ребенка даже в школу не отпустишь. Государство должно защитить своих маленьких граждан. Необходимо педофилов осуждать на пожизненное заключение поскольку педофилия неизлечима.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии