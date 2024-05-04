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Мошенники пытались украсть со счета жительницы Ноябрьска почти 100 тысяч рублей

Мошенники пытались украсть со счета жительницы Ноябрьска почти 100 тысяч рублей

Сотрудники Ноябрьского отдела МВД предупредили ямальцев о новых уловках телефонных аферистов. Мошенники под видом сотрудников Социального фонда РФ попытались украсть с банковского счета жительницы Ноябрьска 96 тысяч рублей.

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