Мошенники пытались украсть со счета жительницы Ноябрьска почти 100 тысяч рублей

Сотрудники Ноябрьского отдела МВД предупредили ямальцев о новых уловках телефонных аферистов. Мошенники под видом сотрудников Социального фонда РФ попытались украсть с банковского счета жительницы Ноябрьска 96 тысяч рублей.
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