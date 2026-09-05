Sözcü: в Стамбуле снесут 4 141 незаконное здание вдоль Босфора

В Стамбуле власти планируют снести более 4 тыс. незаконных строений в престижных районах вдоль Босфора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Латвия возглавит ...
- АН Тагильские поднос...
- M Владельцы ТЦ в На...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым