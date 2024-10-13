Недавние исследования, проведенные психологами из Университета Британской Колумбии, продемонстрировали, что все мужчины могут быть классифицированы по одной из трех основных категорий в контексте их социальных взаимодействий с женщинами.
Как определить неудачника. Ученые говорят, что мужчины делятся на 3 типа и один из них явный аутсайдер
Комментарии
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Владимир Соловьев
Речь в статье о деятельных мужчинах и ни слова о тёщах, которые являются главными разрушителями всех типов мужчин. Мужики, если вы Можете зарабатывать, не живите рядом с родственниками, уезжайте в другой город, там и стройте свою семью и свою жизнь!
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16 час.
Владимир Алтайцев
А если эгалитаристу попадёт жена, которая его не только не любит, не уважает, но и втайне презирает, ч то с ним произойдёт? Со временем он поймёт, что он никто и ничто в семье. Жаль, что иногда это бывает слишком поздно, жизнь прожита, а позади пустыня. Поздно уже искать новую любовь, поздно заводить новых детей, ибо в таких семьях дети отца не уважают, не ценят. Не все конечно. Но очень часто.
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14 час.
Сергей Трофимов
а на какие категории делятся бабы на две всего это на проституток и честных давалок и те и другие дуры безмозглые
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10 час.
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