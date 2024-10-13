TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 465 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Призная эфир... - они будут терять власть над миром !  Эфир открывает новые возможности  для  независимых от них   те...Ученые обнаружили...
  • Леонид
    Тонкая стальная стенка отделяла от ракетной шахты...ну-ну..."Гуляли по лесу и...
  • ММ
    Ой, ду-урак... Я за базар отвечаю!!! И в журнале научно-популярном описание подробное видел, и Капица показывал- я ту...ИЖ Лидер: почти н...

Как определить неудачника. Ученые говорят, что мужчины делятся на 3 типа и один из них явный аутсайдер

Как определить неудачника. Ученые говорят, что мужчины делятся на 3 типа и один из них явный аутсайдер

Недавние исследования, проведенные психологами из Университета Британской Колумбии, продемонстрировали, что все мужчины могут быть классифицированы по одной из трех основных категорий в контексте их социальных взаимодействий с женщинами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Речь в статье о деятельных мужчинах и ни слова о тёщах, которые являются главными разрушителями всех типов мужчин. Мужики, если вы Можете зарабатывать, не живите рядом с родственниками, уезжайте в другой город, там и стройте свою семью и свою жизнь!
Ответить
16 час.
Владимир Алтайцев
А если  эгалитаристу  попадёт жена, которая  его не только не  любит, не уважает, но и втайне презирает, ч то с ним  произойдёт? Со временем он поймёт, что  он никто и ничто в семье. Жаль, что иногда  это бывает слишком  поздно, жизнь прожита, а  позади пустыня. Поздно  уже искать новую любовь, поздно заводить новых детей, ибо в таких семьях  дети отца не уважают, не ценят. Не все  конечно. Но очень часто.
Ответить
14 час.
Сергей Трофимов
а на какие категории делятся бабы на две всего это на проституток и честных давалок и те и другие дуры безмозглые
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх