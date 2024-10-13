Как определить неудачника. Ученые говорят, что мужчины делятся на 3 типа и один из них явный аутсайдер

Речь в статье о деятельных мужчинах и ни слова о тёщах, которые являются главными разрушителями всех типов мужчин. Мужики, если вы Можете зарабатывать, не живите рядом с родственниками, уезжайте в другой город, там и стройте свою семью и свою жизнь!

Владимир Алтайцев

А если эгалитаристу попадёт жена, которая его не только не любит, не уважает, но и втайне презирает, ч то с ним произойдёт? Со временем он поймёт, что он никто и ничто в семье. Жаль, что иногда это бывает слишком поздно, жизнь прожита, а позади пустыня. Поздно уже искать новую любовь, поздно заводить новых детей, ибо в таких семьях дети отца не уважают, не ценят. Не все конечно. Но очень часто.