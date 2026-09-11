МАЗ потерял почти час на первом этапе «Уральского рубежа»МАЗ-СПОРТавтоЛидер команды МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович потерял много времени на первом боевом спецучастке бахи «Уральский рубеж», третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам 2026 года На старт первого допа пятницы белорусский гонщик вышел с отставанием в 5 секунд от победителя пролога накануне Алмаза Ахмедова на КАМАЗе.