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МАЗ потерял почти час на первом этапе «Уральского рубежа»

МАЗ потерял почти час на первом этапе «Уральского рубежа»МАЗ-СПОРТавтоЛидер команды МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович потерял много времени на первом боевом спецучастке бахи «Уральский рубеж», третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам 2026 года На старт первого допа пятницы белорусский гонщик вышел с отставанием в 5 секунд от победителя пролога накануне Алмаза Ахмедова на КАМАЗе.

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