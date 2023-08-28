Украинское командование утверждает, что ВСУ взяли Работино, российская сторона не подтверждает

Медиацентр украинского Минобороны, цитируя заявление замглавы ведомства Анны Маляр, утверждает, что ВСУ удалось взять село Работино на запорожском направлении фронта, в районе которого на протяжении довольно продолжительного времени идут ожесточенные бои.
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