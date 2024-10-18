Полиция Новосибирской области пресекла деятельность группы аферистов, инсценировавших ДТП ради выплат

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали семерых жителей региона в возрасте от 26 до 47 лет, подозреваемых в серии мошенничеств в сфере автострахования.
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