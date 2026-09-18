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Необычный урок безопасности прошел в Тверском детском саду

Необычный урок безопасности прошел в Тверском детском саду

Урок безопасности в детском саду № 65: тверские автоинспекторы встретились с дошколятами. 15 сентября воспитанники детского сада № 65 города Твери стали участниками важного и увлекательного урока.

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