После вчерашнего удара киевскими боевиками по Авдеевке, в городе есть погибшие и раненые.
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После вчерашнего удара киевскими боевиками по Авдеевке, в городе есть погибшие и раненые.
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