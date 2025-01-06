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Российские военные беспилотниками уничтожили танк Т-72 ВСУ в курском приграничье

Российские военные беспилотниками уничтожили танк Т-72 ВСУ в курском приграничье

Министерство обороны РФ В приграничном районе Курской области военнослужащие российской группировки войск "Север" с помощью беспилотников, управляемых с видом от первого лица (FPV-дронов) уничтожили танк Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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