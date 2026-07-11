Турция призвала Киев присоединиться к анкориджским соглашениям для возобновления переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался за необходимость участия Украины в договоренностях, достигнутых на уровне России и США на саммите в Анкоридже, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования.
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