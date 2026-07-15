Сафонов: «Маловероятно, что буду играть как Месси. К 39 годам планирую закончить»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о полуфинальном матче ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией и подчеркнул, что не собирается играть до 39 лет, как лидер альбиселесте Лионель Месси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии