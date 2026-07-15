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Сафонов: «Маловероятно, что буду играть как Месси. К 39 годам планирую закончить»

Сафонов: «Маловероятно, что буду играть как Месси. К 39 годам планирую закончить»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о полуфинальном матче ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией и подчеркнул, что не собирается играть до 39 лет, как лидер альбиселесте Лионель Месси.

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