Сафонов: «Маловероятно, что буду играть как Месси. К 39 годам планирую закончить»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о полуфинальном матче ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией и подчеркнул, что не собирается играть до 39 лет, как лидер альбиселесте Лионель Месси.