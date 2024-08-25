Синоптики озвучили прогноз погоды на сентябрь в Москве: готовимся к неожиданным морозам? Ирэн ОрлонскаяСентябрь – это не просто начало учебного года, но и период, когда природа начинает постепенно менять свои краски, предвещая осень.
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