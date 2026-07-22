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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акинфеев сообщил, что в Реутове достраивают его вратарскую академию со стадионом и отелем

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал новый пост на Трибуне и рассказал о строительстве собственной вратарской академии в Реутове «Сейчас достраиваем в Реутове мою вратарскую академию – многофункциональный стадион с отелем (для ребят издалека).

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