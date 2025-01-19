«Киллер для Александра III»: что стало со старшим братом Ленина

Террористическую группу, которую возглавлял старший брат Ленина, Александр Ульянов, полиции удалось обезвредить благодаря цензуре: в одном из писем другу Александру студент Пахомий Андреюшкин сообщил, что в России «возможен беспощадный террор» и что он начнется «весьма скоро».
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