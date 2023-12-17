Страны Запада готовы воевать с Россией до последнего украинского солдата, написал 17 декабря на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии