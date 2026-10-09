Снятие торговых барьеров откроет для стран СНГ новые возможности, — Путин

Русский язык объединяет страны СНГ, а снятие торговых барьеров откроет новые возможности, заявил президент Владимир Путин.
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