Известный юморист-иноагент задумал хитро избавиться от последнего жилья в России

Shot: юморист Михаил Шац решил продать элитную квартиру в Москве по хитрой схеме Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который переехал в Израиль, собрался избавиться от последнего жилья в России.
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