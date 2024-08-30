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Известный юморист-иноагент задумал хитро избавиться от последнего жилья в России

Известный юморист-иноагент задумал хитро избавиться от последнего жилья в России

Shot: юморист Михаил Шац решил продать элитную квартиру в Москве по хитрой схеме Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который переехал в Израиль, собрался избавиться от последнего жилья в России.

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