Известный юморист-иноагент задумал хитро избавиться от последнего жилья в России

Shot: юморист Михаил Шац решил продать элитную квартиру в Москве по хитрой схеме Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который переехал в Израиль, собрался избавиться от последнего жилья в России.