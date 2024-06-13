Мошенников в сфере недвижимости на курорте стало больше Перед сезоном как минимум на треть вырос поток мошенничества и пострадавших по сделкам в аренде и продаже квартир и домов.
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Мошенников в сфере недвижимости на курорте стало больше Перед сезоном как минимум на треть вырос поток мошенничества и пострадавших по сделкам в аренде и продаже квартир и домов.