Город Ретта Батлера, сохранивший много зданий 19 и даже 18 веков. Очень живописное место, судя по фотографиям: южное небо, нарядные дома, бодрые пальмы.
Чарльстон
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Город Ретта Батлера, сохранивший много зданий 19 и даже 18 веков. Очень живописное место, судя по фотографиям: южное небо, нарядные дома, бодрые пальмы.
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