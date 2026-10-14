В Краснодарском крае суд назначил жительнице Горячего Ключа шесть с половиной лет колонии общего режима за смертельный удар по четырёхмесячной дочери.
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