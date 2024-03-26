Загадка: Кто и с какой целью подстрекает западного обывателя к войне с Россией? Ирэн ОрлонскаяВ последнее время британский ресурс Daily Mail опубликовал удивительные сценарии «возможного нападения» России на НАТО, привлекая внимание европейской общественности.
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