Загадка: Кто и с какой целью подстрекает западного обывателя к войне с Россией? Ирэн ОрлонскаяВ последнее время британский ресурс Daily Mail опубликовал удивительные сценарии «возможного нападения» России на НАТО, привлекая внимание европейской общественности.