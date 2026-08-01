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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мелош о «Динамо» Минск: «Изменений не так много, будем привыкать, увидимся с новым штабом. Нужно усердно работать, быть единой командой и двигаться вперед»

Защитник минского « Динамо » Николас Мелош высказался об изменениях в составе клуба. «Возвращаясь в Минск, чувствую себя как дома.

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