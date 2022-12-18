Сам себе мастер

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  • Юлия Георгиева
    Отдельное спасибо, что не сделаи по этому мастер-классу длинное видео с рекламой.Новая сумочка, дл...
  • Анна
    !!!Лоскутные зверюшк...
  • happyol1
    Не используйте эту отраву (чистите зубы гималайсеой содой или мисваком и т.п.) и не носите белые тапочки или белые по...Не выбрасывайте т...

Новая сумочка, для которой не нужна выкройка и швейная машинка. Тем не менее в результате получилась вещь, которая имеет форму и особый шик

Новая сумочка, для которой не нужна выкройка и швейная машинка. Тем не менее в результате получилась вещь, которая имеет форму и особый шик

Сумочка незаменимый аксессуар для любой женщины. В ней находятся вещи, без которых просто нельзя выходить на улицу, это телефон, влажные салфетки, ключи, документы, косметика… Сумки, как и одежда, бывают для разных сезонов.

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