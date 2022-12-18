Новая сумочка, для которой не нужна выкройка и швейная машинка. Тем не менее в результате получилась вещь, которая имеет форму и особый шик

Сумочка незаменимый аксессуар для любой женщины. В ней находятся вещи, без которых просто нельзя выходить на улицу, это телефон, влажные салфетки, ключи, документы, косметика… Сумки, как и одежда, бывают для разных сезонов.
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