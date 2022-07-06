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Освобождённые российские бойцы рассказали СК, как над ними издевались в украинском плену

Освобождённые российские бойцы рассказали СК, как над ними издевались в украинском плену

Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались.

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