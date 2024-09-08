Президент медиафутбольной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в комментарии «СЭ» отреагировал на конфликт футболиста «Амкала» Антона Карпова ( Антон Чужой) и экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в финале Т-лиги уличного футбола.
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