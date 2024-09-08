НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

9 подписчиков

Егоров — о конфликте Дзюбы и Чужого: «Амкал» повел себя, как мальчики, которых больше не позовут на площадку»

Президент медиафутбольной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в комментарии «СЭ» отреагировал на конфликт футболиста «Амкала» Антона Карпова ( Антон Чужой) и экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в финале Т-лиги уличного футбола.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх