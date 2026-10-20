На протяжении уже нескольких суток на федеральной автомобильной дороге Р-280 «Новороссия», которая идёт из Ростова-на-Дону в Симферополь через Северное Приазовье, наблюдается более спокойная оперативная обстановка, чем до этого.
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