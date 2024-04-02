Западная военная техника не поможет Вооруженным силам Украины достичь положительных результатов, поскольку украинскую армию ожидает неминуемый крах, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.
ВСУ ожидает неминуемый крах, — генерал бундесвера
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Гейропа может быть и была бы рада съехать с усраинской темы, но Фашингтонский обком пинает в зад и даёт команду "я требую продолжения банкета!" и всем этим пидерам, извиняюсь, лидерам, свободного мира, ничего не остаётся как взять под корзырёк и идти исполнять, попутно угробляя экономику своих "свободных стран".
Ответить
12 час.
Свежие комментарии