ВСУ ожидает неминуемый крах, — генерал бундесвера

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Гейропа может быть и была бы рада съехать с усраинской темы, но Фашингтонский обком пинает в зад и даёт команду "я требую продолжения банкета!" и всем этим пидерам, извиняюсь, лидерам, свободного мира, ничего не остаётся как взять под корзырёк и идти исполнять, попутно угробляя экономику своих "свободных стран".