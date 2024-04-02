Русская весна
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Русская весна

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ВСУ ожидает неминуемый крах, — генерал бундесвера

ВСУ ожидает неминуемый крах, — генерал бундесвера

Западная военная техника не поможет Вооруженным силам Украины достичь положительных результатов, поскольку украинскую армию ожидает неминуемый крах, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Гейропа может быть и была бы  рада съехать с усраинской темы, но Фашингтонский обком пинает в зад и даёт команду &quot;я требую продолжения банкета!&quot; и всем этим пидерам, извиняюсь, лидерам, свободного мира, ничего не остаётся как взять под корзырёк и идти исполнять, попутно угробляя экономику своих &quot;свободных стран&quot;.
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