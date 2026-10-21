Революция в WRC: FIA утвердила регламент на 2027 годGetty Images / Red Bull Content PoolМеждународная автомобильная федерация (FIA) официально утвердила ряд важных спортивных регламентов чемпионата мира по ралли на 2027 год.
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