Лавров возмутился решением ООН по ситуации с правами человека на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины возмутился решением Совета ООН разрешить Киеву не отчитываться о ситуации с правами человека в стране.
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