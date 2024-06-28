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Зачем при русофобской политике мировых спортивных федераций российские телеканалы ведут трансляцию матчей Евро-2024?

Зачем при русофобской политике мировых спортивных федераций российские телеканалы ведут трансляцию матчей Евро-2024?

Прославленный советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в интервью ИА Regnum довольно резко высказался о трансляции в России матчей чемпионата Европы по футболу.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Зачем при русофобской политике мировых спортивных федераций российские телеканалы ведут трансляцию матчей Евро-2024?&quot; - ПОТОМУ  , что владельцы этих каналов холопы русофобы и управляются своими импортными хозяевами !
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