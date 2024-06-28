Зачем при русофобской политике мировых спортивных федераций российские телеканалы ведут трансляцию матчей Евро-2024?

Прославленный советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в интервью ИА Regnum довольно резко высказался о трансляции в России матчей чемпионата Европы по футболу.
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