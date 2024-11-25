Демонстрация санкций

Газпромбанк, остававшийся последние без малого три года неприкосновенным для западных санкций, все же подпал под ключевые — американские (Великобритания и ряд стран вроде Австралии внесли его в запретные списки уже давно).
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