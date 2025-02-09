Юрист Адамс рассказал об изменении параметров расчета стоимости ОСАГО

В некоторых регионах России изменились параметры расчёта стоимости ОСАГО, что привело к росту цен на полисы в одних субъектах и снижению в других, сообщил РИА Новости Давид Адамс, генеральный директор профессиональной юридической группы «АИД».
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