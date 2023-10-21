В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Анна ШершневаАвтор-колумнист Этническая банда в Санкт-Петербурге, куда входят преимущественно азербайджанцы, устраивает беспредел в Северной столице России.

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Комментарии
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Малк
Видимо так и будем только читать &quot;сводки&quot; про этнобанды... А по факту кто-то из силовиков что-то делать будет? Или ограничимся обсуждением мигрантского  беспредела в сети?
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1 час.
Ильдус Мамлеев
Всех русских воров законников извели, что сами из &quot;низов&quot; поднялись, теперь русским &quot;этнобандитов&quot; навязывают уже &quot;сверху&quot;, если у губернатора Ленинградской области, самый влиятельный азер в лучших друзьях ходит. МВД тут бессильно к сожалению, ни чего они реально предпринять не смогут, &quot;рыба гниёт с головы! &quot; Так что &quot;спасение утопающих дело рук самих утопающих&quot;, всё самим надо брать в свои руки, иначе мы просто просрем нашу культурную столицу, только и всего.
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48 мин.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пока у нас иммигрантам паспорта граждан РФ с &quot;вертолёта&quot; разбрасывают ни чего не изменится, а только русские мужики начнут их прижимать, изо всех &quot;утюгов&quot; начнут кричать, &quot;о расжигании межнациональной розни&quot;.
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42 мин.

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