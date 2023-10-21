Анна ШершневаАвтор-колумнист Этническая банда в Санкт-Петербурге, куда входят преимущественно азербайджанцы, устраивает беспредел в Северной столице России.
В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье
Комментарии
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Малк
Видимо так и будем только читать "сводки" про этнобанды... А по факту кто-то из силовиков что-то делать будет? Или ограничимся обсуждением мигрантского беспредела в сети?
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1 час.
Ильдус Мамлеев
Всех русских воров законников извели, что сами из "низов" поднялись, теперь русским "этнобандитов" навязывают уже "сверху", если у губернатора Ленинградской области, самый влиятельный азер в лучших друзьях ходит. МВД тут бессильно к сожалению, ни чего они реально предпринять не смогут, "рыба гниёт с головы! " Так что "спасение утопающих дело рук самих утопающих", всё самим надо брать в свои руки, иначе мы просто просрем нашу культурную столицу, только и всего.
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48 мин.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пока у нас иммигрантам паспорта граждан РФ с "вертолёта" разбрасывают ни чего не изменится, а только русские мужики начнут их прижимать, изо всех "утюгов" начнут кричать, "о расжигании межнациональной розни".
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42 мин.
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