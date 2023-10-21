В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье ﻿

Видимо так и будем только читать "сводки" про этнобанды... А по факту кто-то из силовиков что-то делать будет? Или ограничимся обсуждением мигрантского беспредела в сети?

Ильдус Мамлеев

Всех русских воров законников извели, что сами из "низов" поднялись, теперь русским "этнобандитов" навязывают уже "сверху", если у губернатора Ленинградской области, самый влиятельный азер в лучших друзьях ходит. МВД тут бессильно к сожалению, ни чего они реально предпринять не смогут, "рыба гниёт с головы! " Так что "спасение утопающих дело рук самих утопающих", всё самим надо брать в свои руки, иначе мы просто просрем нашу культурную столицу, только и всего.