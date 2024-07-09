Инвесторы США подняли фондовые индексы до рекордных отметок в преддверии важной статистики

Индексы S&P 500 и Nasdaq снова достигли очередных рекордных максимумов в понедельник,. Видимо, инвесторы ждут позитивных ключевых данных об инфляции, которые способны дать больше мотивации для снижения ставки ФРС.
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