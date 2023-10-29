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15 аппетитных рецептов рыбных котлет в духовке

15 аппетитных рецептов рыбных котлет в духовке

Рыбные котлеты только выигрывают, если вместо сковородки приготовить их в духовке. Это очень удобно и полезно – потому что не используется лишнее масло, необходимое для жарки.

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