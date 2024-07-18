США угрожают санкциями Японии и Нидерландам из-за поставок оборудования для производства чипов в Китай

Администрация Байдена заявила союзникам, что рассматривает возможность применения самых жестких торговых ограничений, если такие компании, как Tokyo Electron и ASML, продолжат предоставлять Китаю доступ к передовым полупроводниковым технологиям.
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