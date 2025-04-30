Терпение лопнуло: силовики перекрыли дорогу на БТРе и начали проверять всех приезжих. Нашли в багажнике 2-х приезжих

Avia.pro - СМИ Полиция с силовиками и БТРом проверяла въезды и выезды из города, выявила кучу нарушений, и почти треть штрафов — за миграционное законодательство! Но больше всего меня поразили нелепые ситуации с приезжими, которые попались на этом рейде.
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