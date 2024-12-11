Йеллен: Запланированные Трампом пошлины помешают борьбе с инфляцией

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что планируемые избранным президентом США Дональдом Трампом новые таможенные пошлины могут затормозить снижение уровня инфляции и привести к росту расходов для американцев.
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