Подпольщик Лебедев: призывники на Украине могут откупиться за $2–7 тысяч

Жители Украины, призываемые на военную службу, могут откупиться, заплатив от 2 тысяч долларов. Об этом РИА Новости рассказали координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии