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Подпольщик Лебедев: призывники на Украине могут откупиться за $2–7 тысяч

Подпольщик Лебедев: призывники на Украине могут откупиться за $2–7 тысяч

Жители Украины, призываемые на военную службу, могут откупиться, заплатив от 2 тысяч долларов. Об этом РИА Новости рассказали координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

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